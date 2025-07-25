Кого не хватает работодателям? В Украине назвали самые популярные профессии года

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине больше всего ищут сезонных работников летом и какие зарплаты предлагают.

Тем временем в правительстве спрогнозировали, когда средняя зарплата украинцев может вырасти до 40 тысяч гривен.

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