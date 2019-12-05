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В "Нафтогазе" не исключают давления на Украину со стороны стран ЕС по газовому вопросу

Новости » Политика     05.12.2019 - 16:42
В "Нафтогазе" не исключают давления на Украину со стороны стран ЕС по газовому вопросу
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Глава компании допускает, что некоторые политики в Украине будут требовать заключить контракт о транзите газа на любых условиях

Ряд европейских стран будут давить на Украину во время переговоров о транзите российского газа через Украину в ЕС. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Лига.Бизнес".

По его словам, европейские страны будут давить, чтобы Украина заключила газовый договор на условиях России.

"Нет никакого сомнения, что так и будет. Я уверен, что целый ряд европейских стран, которые в последнее время регулярно выступают на стороне Российской Федерации в международных вопросах, будут на нас очень жестко давить. А Украине в этой ситуации нужно удерживать свою позицию", - сказал Коболев.

Он также подчеркнул, что в случае прекращения транзита газа из РФ с 1 января 2020 года и незаключения нового контракта, ряд политиков в Украине будут требовать, чтобы украинское правительство согласился на любые условия Москвы по транзиту газа.

Напомним, украинская сторона хотела бы заключить транзитный контракт на 10 лет с большим объемом прокачки.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что такое предложение для России неприемлемо, но надеется заключить новый газовый контракт.

В свою очередь, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить договор или заключить новый на один год. При этом в РФ требуют отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Отметим, что газовый вопрос планируют обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.

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Новости Украины транзит газаАндрей КоболевНафтогаз Украины
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