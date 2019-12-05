Коболєв: транзиту через Україну не буде, якщо добудують "Північний потік-2"

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

За його словами, українській економіці новий газопровід "Газпрому" буде коштувати 3 млрд доларів на рік

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що транзиту через Україну не буде, якщо добудують газопровід "Північний потік-2". Про це він сказав в інтерв'ю виданню LIGA.net.

За його словами, українській економіці Північний потік-2 буде коштувати 3 млрд доларів на рік і в разі його запуску транзит через територію України припиниться.

"Я вважаю, що якщо Північний потік-2 буде добудований, транзиту через Україну не буде", - говорить Коболєв.

Також Коболєв заявив, що перевагою Росії є комерційний інтерес в переговорах по "Північному потоку-2" з європейськими партнерами.

Крім того, він вважає, що газова директива Європейського Союзу, яка обмежує завантаження "труби" навряд чи спрацює.

"Ми розглядаємо кілька сценаріїв розвитку подій. Ми, звичайно ж, хочемо, щоб реалізувався позитивний варіант, при якому Газпром і новий оператор ГТС, відокремлений від "Нафтогазу", зможуть підписати новий контракт про транзит газу і продовжити транспортування через Україну на нових, європейських умовах" , - додає він.

Нагадаємо, що низка європейських країн будуть тиснути на Україну під час переговорів про транзит російського газу через Україну в ЄС.

Як повідомляло РБК-Україна, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити договір або укласти новий на один рік. При цьому в РФ вимагають відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" у своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.