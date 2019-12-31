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Коболев: транзит газа по территории Украины может составить 75 млрд куб.м

Новости » Политика     31.12.2019 - 15:53
Коболев: транзит газа по территории Украины может составить 75 млрд куб.м
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев отметил, что такой прогноз можно сделать из-за ввода в эксплуатацию "Турецкого потока"

Транзит газа по территории Украины в следующем году может составить 75 млрд куб. м. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такой прогноз можно сделать на основании 90 млрд куб. м транзита в 2019 году и вычета из этого объема 15 млрд куб. м из-за ввода в работу газопровода "Турецкий поток".

"Если это допущение правильное, в таком случае я бы ожидал, что объем транзита украинской территорией может достичь 75 млрд кубометров. Действующий текущий транзит - это около 90 млрд. Мы точно потеряем "Турецкий поток", это минус 15 млрд. Остается 75 млрд", - сказал глава правления "Нафтогаза".

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Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Напомним, 30 декабря Украина и Российськая Федерация подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Кроме того, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.

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