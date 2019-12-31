Коболєв: транзит газу по території України може скласти 75 млрд куб. м

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв зазначив, що такий прогноз можна зробити через введення в експлуатацію "Турецького потоку"

Транзит газу по території України в наступному році може скласти 75 млрд куб. м. Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такий прогноз можна зробити на підставі 90 млрд куб. м транзиту в 2019 році і вирахування з цього обсягу 15 млрд куб. м з-за введення в роботу газопроводу "Турецький потік".

"Якщо це припущення правильне, в такому випадку я б очікував, що обсяг транзиту українською територією може досягти 75 млрд кубометрів. Чинний поточний транзит - це близько 90 млрд. Ми точно втратимо "Турецький потік", це мінус 15 млрд. Залишається 75 млрд", - сказав голова правління "Нафтогазу".

Брифінг Коболєва Україна уклала з Росією контракт на транзит газу. Брифінг голови правління Нафтогазу Андрея Коболєва — показуємо наживо Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Российськая Федерація підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Крім того, за словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.