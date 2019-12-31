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Коболєв: транзит газу по території України може скласти 75 млрд куб. м

Новини » Політика     31.12.2019 - 15:53
Коболєв: транзит газу по території України може скласти 75 млрд куб. м
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв зазначив, що такий прогноз можна зробити через введення в експлуатацію "Турецького потоку"

Транзит газу по території України в наступному році може скласти 75 млрд куб. м. Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такий прогноз можна зробити на підставі 90 млрд куб. м транзиту в 2019 році і вирахування з цього обсягу 15 млрд куб. м з-за введення в роботу газопроводу "Турецький потік".

"Якщо це припущення правильне, в такому випадку я б очікував, що обсяг транзиту українською територією може досягти 75 млрд кубометрів. Чинний поточний транзит - це близько 90 млрд. Ми точно втратимо "Турецький потік", це мінус 15 млрд. Залишається 75 млрд", - сказав голова правління "Нафтогазу".

Брифінг Коболєва

Україна уклала з Росією контракт на транзит газу. Брифінг голови правління Нафтогазу Андрея Коболєва — показуємо наживо

Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Российськая Федерація підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Крім того, за словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

Різниця між доходами "Нафтогазу" та "Оператора ГТС" буде мінімальною, - Коболєв У "Нафтогазі" сумніваються у запуску "Північного потоку - 2" у 2020
Новини України Андрій КоболєвНафтогаз України
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