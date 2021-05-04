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Коболев связал увольнение из "Нафтогаза" с 2 млрд долларов на счетах компании

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 19:31
Коболев связал увольнение из "Нафтогаза" с 2 млрд долларов на счетах компании Фото: бывший глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев (facebook com andriy kobolyev)
Автор: РБК-Украина

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает реальной причиной своего увольнения накопленные на счетах компании 2 млрд долларов свободных денежных средств. При этом он отвергает обвинения в создании "дыры" на 10 млрд гривен в государственном бюджете.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги - на 10 млрд гривен. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать - от ОВГЗ в "авансирование дивидендов") суммой 32 млрд гривен ... Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают ", - заявил Коболев.

По его словам, правительство заранее проинформировали, что вместо запланированной в финансовом плане прибыли в 11 млрд гривен будут убытки. До этого НАК предупреждал о проблеме неплатежей газсбытов.

Он также отметил, что на счетах НАК есть более 2 млрд долларов свободных денежных средств, а в ПХГ - 7 млрд кубометров газа. Финпланом, который не был утвержден, планировалось обеспечить следующий отопительный сезон.

Коболев подчеркнул, что из 2 млрд долларов 32 млрд гривен компания была готова передать в бюджет.

Напомним, ранее Коболев заявлял, что его увольнение нелегитимно и ставит крест на реформе корпоративного управления в Украине.

В правительстве отметили, что придерживались установленной процедуры.

На прошлой неделе Кабинет министров отстранил наблюдательный совет НАК, чтобы уволить Коболева. На его место назначили бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

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