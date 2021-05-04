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Коболєв пов'язав звільнення з "Нафтогазу" з 2 млрд доларів на рахунках компанії

Новость на русском → Київ, Вівторок 04 травня 2021 19:31
Коболєв пов'язав звільнення з "Нафтогазу" з 2 млрд доларів на рахунках компанії Фото: колишній голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв (facebook com andriy kobolyev)
Автор: РБК-Україна

Колишній голова правління НАК " Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає реальною причиною свого звільнення накопичені на рахунках компанії 2 млрд доларів вільних грошових коштів. При цьому він відкидає звинувачення у створенні "дірки" на 10 млрд гривень у державному бюджеті.

Про це він заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші - на 10 млрд гривень. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати - від ОВДП в "авансування дивідендів") сумою 32 млрд гривень ... Цей план, який я комунікував прем'єр-міністру і президенту, вони про це знають ", - заявив Коболєв.

За його словами, уряд заздалегідь поінформували, що замість запланованого у фінансовому плані прибутку в 11 млрд гривень будуть збитки. До цього НАК попереджав про проблему неплатежів газзбутів.

Він також зазначив, що на рахунках НАК є понад 2 млрд доларів вільних грошових коштів, а в ПСГ - 7 млрд кубометрів газу. Фінпланом, який не був затверджений, планувалося забезпечити наступний опалювальний сезон.

Коболєв підкреслив, що з 2 млрд доларів 32 млрд гривень компанія була готова передати до бюджету.

Нагадаємо, раніше Коболєв заявляв, що його звільнення нелегітимне і ставить хрест на реформі корпоративного управління в Україні.

В уряді зазначили, що дотримувалися встановленої процедури.

Минулого тижня Кабінет міністрів відсторонив наглядову раду НАК, щоб звільнити Коболєва. На його місце призначили колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

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