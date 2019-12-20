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Коболєв: Росія готова підписати газову угоду, щоб уникнути санкцій США

Новини » Економіка     20.12.2019 - 18:46
Коболєв: Росія готова підписати газову угоду, щоб уникнути санкцій США
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

США готові ввести санкції проти російського "Північного потоку-2"

Готовність Росії до підписання контракту з транзиту газу через України може бути пов'язана з можливими санкціями проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, введення санкцій з боку США проти "Північного потоку-2" дасть Україні перевагу в переговорах з Росією.

"Є дуже серйозні побоювання у наших контрагентів щодо введення американських санкцій. Я точно знаю, що лобісти з боку "Газпрому" в Сенаті США доклали чимало зусиль і кажуть: усе добре, не переживайте, договір буде, санкції вводити не потрібно", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, 19 грудня Україна, Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди по газу. Як повідомив Коболєв, сторони обговорюють можливість підписання гібридного контракту. При цьому, до кінця року транзитний контракт навряд чи буде підписаний.

Також повідомлялося, що підписання контракту займе мінімум місяць. Це пов'язано з технічним обмеженням, яке існує при зміні стандартного типового договору на транспортування газу.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що підпише закон про оборонний бюджет США, який включає введення санкцій проти "Північного потоку-2", 20 грудня.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиАндрій КоболєвНафтогаз України
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