Коболев: на переговорах по газу речь идет о гибридном соглашении

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

До конца года транзитный контракт вряд ли будет подписан из-за сроков

На переговорах о транзите российского газа через Украину в Европу обсуждается подписание гибридного соглашения. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "Радио НВ".

По его словам, подписание транзитного контракта до конца года является маловероятным из-за коротких сроков.

"Нафтогаз" не ставит условием подписания какого-либо контракта. А сейчас речь идет о нескольких контрактах. Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили… чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу. Никакой контракт из предложенных нами мы не ставим в зависимость от погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом". Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы. Если сможем решить данные проблемы - супер", - сообщил Коболев.

Напомним, 19 декабря Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Ранее сообщалось, что подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины займет минимум месяц. По словам Коболева, это техническое условие.