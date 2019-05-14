Коболев рассказал подробности санкций США против "Северного потока-2"

Зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции в отношении причастных к строительству газопровода. Об этом в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции против лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг, которые необходимы для завершения "Северного потока-2". В частности, речь идет об услугах глубоководного прокладки труб, которые "Газпром" заказывает у подрядчиков.

"Важно, что в законопроекте говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект "Газпрома". В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании", - отметил Коболев.

Он также подчеркнул, что данные санкции не нацелены на ущерб компаниям из Евросоюза.

"Несколько парадоксально, но эти санкции пойдут также на пользу "Газпрому", которому не нужно будет тратить средства на строительство ненужной инфраструктуры за пределами России. Компания будет иметь возможность не финансировать геополитические проекты Кремля, а сфокусироваться на модернизации российской ГТС, на которой в последнее время участились аварии", - отметил Коболев.

Кроме того, он добавил, что ожидает принятия закона о санкциях против "Северного потока-2" в течение ближайших месяцев.

Напомним, ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину.

На прошлой неделе государственный секретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил, что нельзя допустить строительства нового российского газопровода.