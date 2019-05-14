Коболєв розповів подробиці санкцій США проти "Північного потоку-2"

Зареєстрований у Сенаті США законопроект проти "Північного потоку-2" містить вимоги ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу. Про це у Facebook повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, на відміну від інших подібних документів, цей законопроект містить не заклик, а вимогу ввести санкції проти осіб, задіяних у певних видах робіт і послуг, які необхідні для завершення "Північного потоку-2". Зокрема, мова йде про послуги глибоководної прокладки труб, які "Газпром" замовляє у підрядників.

"Важливо, що в законопроекті йдеться про санкції, які з хірургічною точністю націлені саме на ворожий для України проект "Газпрому". На відміну від статті 232 санкційного закону CAATSA, під запропоновані санкції не будуть підпадати інші інфраструктурні проекти, у яких можуть бути зацікавлені західні компанії", - зазначив Коболєв.

Він також підкреслив, що дані санкції не націлені на шкоду компаніям з Євросоюзу.

"Дещо парадоксально, але ці санкції підуть також на користь "Газпрому", якому не потрібно буде витрачати кошти на будівництво непотрібної інфраструктури за межами Росії. Компанія буде мати можливість не фінансувати геополітичні проекти Кремля, а сфокусуватися на модернізації російської ГТС, на якій останнім часом почастішали аварії", - зазначив Коболєв.

Крім того, він додав, що очікує на прийняття закону про санкції проти "Північного потоку-2" протягом найближчих місяців.

Нагадаємо, раніше "Газпром" заявив, що "Північний потік-2" готовий наполовину.

Минулого тижня державний секретар США Майк Помпео в черговий раз заявив, що не можна допустити будівництва нового російського газопроводу.