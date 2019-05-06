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"Газпром" заявил о готовности половины "Северного потока - 2"

Новости » Экономика    06.05.2019 - 16:04
"Газпром" заявил о готовности половины "Северного потока - 2"
Фото: газопровод "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода

Российская компания "Газпром" уложила по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода "Северный поток - 2", что составляет 48% от его общей протяженности. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

В компании добавили, что строительство газопровода на российском и германском береговых участках продолжается в соответствии с графиком. Кроме того, судно Pioneering Spirit продолжает трубоукладку в водах Швеции. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода.

Отметим, 30 апреля судно-трубоукладчик Solitaire приступило к укладке газопровода "Северный поток 2" в российских водах. Предполагается, что Solitaire в течение месяца уложит 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах.

Напомним , посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл ранее пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".  Также министр энергетики США Рик Перри назвал ненадежным российский газ, который поставляется в Европу. Перри сравнил покупку российского газа с покупкой дешевых автомобилей.

РБК-Украина писало, что 15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2".

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Новости Украины Северный поток-2Российская ФедерацияГазпром
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