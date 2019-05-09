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Помпео заявил, что "Северный поток-2" не должен быть осуществлен

Новости » Политика    09.05.2019 - 03:23
Помпео заявил, что "Северный поток-2" не должен быть осуществлен
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео прибыл в Лондон для переговоров с Мэй за месяц до официального визита Трампа

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что нельзя допустить осуществления строительства нового российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне 8 мая, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, Помпео прибыл в Лондон для переговоров с Мэй и министром иностранных дел Джереми Хантом за месяц до запланированного официального государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.

В разговоре с Мэй Помпео в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить осуществления российского проекта строительства газопровода из России в Германию "Северный поток 2".

Ранее посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 6 мая российская компания "Газпром" заявила, что по дну Балтийского моря уложено более 1170 км газопровода "Северный поток - 2", что составляет 48% от его общей протяженности.

 

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Новости Украины ВеликобританияСеверный поток-2Майк Помпео
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