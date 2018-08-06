Коболєв розповів деталі корпоративної реформи "Нафтогазу"

Корпоративне переформатування передбачає створення дивізіонів нафти і газу

Після переформатування корпоративної системи компанії "Нафтогаз України" її підприємства увійдуть до складу дивізіонів нафти і газу. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів голова правління НАК Андрій Коболєв.

За словами Коболєва, в компанії будуть сформовані дивізіони нафти і газу. Наприклад, до дивізіону газу будуть входити підприємства всього циклу - від видобутку до реалізації газу. Дивізіон буде включати ряд юридичних осіб, які будуть управлятися з одного центру.

У той же час, наприклад, Шебелинський ГПЗ, який виробляє бензин і входить в структуру "Укргазвидобування", відноситься до дивізіону нафти, тому управління цим активом буде здійснювати керівник відповідного дивізіону.

"Це називається матричною структурою, яка передбачає подвійне і навіть потрійне підпорядкування. Перша лінія підпорядкування пов'язана з юридичною структурою - в рамках того, що "Укргазвидобування" управляється компанією НАК "Нафтогаз України". Друга лінія - в рамках дивізіону", - пояснив Коболєв.

Він підкреслив, що на даний момент стратегія реформи корпоративного управління не затверджена урядом.

"(Юридична, - ред.) модель буде припускати, що активи, які знаходяться в різних юридичних структурах, але, за логікою, повинні знаходитися в одному дивізіоні, будуть об'єднані в одну юридичну особу. Вона не буде акціонерним товариством. Це будуть дочірні компанії "Нафтогазу України", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанії нардепів Ярослава і Богдана Дубневичів (БПП) завдали "Нафтогазу" збитків на 1,4 млрд гривень.