Коболев раскрыл детали решения Апелляционного суда Швеции в деле против "Газпрома"

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Суд отклонил жалобу "Газпрома" на решение о цене и реэкспорте газа

Решение Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) касается отклонения апелляции "Газпрома" на отдельное решение Стокгольмского арбитража в деле о поставках газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", вынесенное 31 мая 2017 года. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как напомнил Коболев, этом решении Трибунал Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил претензии "Газпрома" по положению "бери или плати". Кроме того, трибунал определил, что "Нафтогаз" имеет право на корректировку формулы расчета цены согласно ситуации на рынке. Также решение 2017 года отменило запрет на реэкспорт газа.

"Сегодня апелляционный суд отклонил претензии "Газпрома" и оставил это важное решение в силе", - подчеркнул Коболев.

Глава "Нафтогаза" сообщил, что устные слушания в деле по заявлению "Газпрома" об обжаловании второго арбитражного решения (окончательное в деле о купле-продаже газа) должно быть рассмотрена в феврале 2020 года. Слушания по апелляции на третье решение (по транзитному контракту) запланировано на осень следующего года.

Коболев напомнил, что арбитражные решения остаются действительными и подлежат исполнению, несмотря на процесс апелляционного обжалования. Такие решения теряют силу только в случае удовлетворения апелляции, и не раньше.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Кроме того, арбитраж отклонил претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту 2009 года в части принципа "бери или плати".

На сегодняшний день сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов.