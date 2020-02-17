Коболєв провів консультації щодо виходу "Нафтогазу" на IPO

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Перші відгуки інвесторів позитивні

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на минулому тижні провів низку консультацій з інвестиційними банками та потенційними інвесторами щодо перспектив виводу групи "Нафтогаз" на первинне публічне розміщення (IPO). Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, він вже отримав від інвесторів дуже позитивний відгук.

"З цікавого - успіх цього процесу буде залежати від нашої здатності продемонструвати клієнтоорієнтованість. Зокрема, створення цінності для кінцевого споживача через зручність (діджиталізація) та управління обсягом споживання (енергоефективність)", - зазначив Коболєв.

За його словами ринок позитивно сприймає команду "Нафтогаза", оскільки вона виконує свої обіцянки.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз України" пропонує провести первинне публічне розміщення (IPO) частини акцій компанії на біржі. Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки.

Відзначимо голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що компанія не планує продовжувати процес анбандлінгу і передавати кому-небудь підземні сховища газу (ПСГ).