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Коболев предлагает перестать измерять потребление газа в кубометрах

Новости » Экономика     11.02.2020 - 03:31
Коболев предлагает перестать измерять потребление газа в кубометрах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коболев считает, что пора переходить на энергетические единицы измерения газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил измерять потребление газа не в кубах, а в килокалориях. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Коболев считает, что пора переходить на энергетические единицы измерения газа - по теплотворности.

"Мы сегодня говорили с представителями регулятора... о переходе на энергетические единицы. Надо прекратить потреблять газ в кубах, а начать потреблять его, как во всем цивилизованном мире, в килокалориях", - сказал он.

Коболев отметил, что переход на учет потребления газа в энергетических единицах позволит снять вопрос качества газа, на который жалуются потребители.

"Если состоится переход на учет газа в энергетических единицах, не будут возникать вопросы о морозном коэффициенте, о калорийности топлива, о вопросе качества газа", - сказал он.

Напомним, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует существенное падение цены на газ летом. Он также заявил, что поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены.

Как сообщало РБК-Украина, 28 января НАК "Нафтогаз Украины" новой формуле установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

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