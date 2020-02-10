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В "Нафтогазе" прогнозируют существенное падение цены на газ

Новости » Энергетика     10.02.2020 - 08:12
В "Нафтогазе" прогнозируют существенное падение цены на газ
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Цена на газ может упасть летом

Летом мы прогнозируем существенное падение цены на газ. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - рассказал он.

Напомним, ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк пояснил, что отдельная платежка, которую украинцы получили в январе за распределение газа, - это разделение платежа, существовавшего ранее. Две платежки за распределение и снабжение - это процесс анбандлинга.

Добавим также, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены.

Как сообщало РБК-Украина, 28 января НАК "Нафтогаз Украины" новой формуле установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

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