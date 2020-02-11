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Коболєв пропонує перестати вимірювати споживання газу в кубометрах

Новини » Економіка     11.02.2020 - 03:31
Коболєв пропонує перестати вимірювати споживання газу в кубометрах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коболєв вважає, що пора переходити на енергетичні одиниці виміру газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував вимірювати споживання газу не в кубах, а в кілокалоріях. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Коболєв вважає, що пора переходити на енергетичні одиниці виміру газу - по теплотворності.

"Ми сьогодні говорили з представниками регулятора... про перехід на енергетичні одиниці. Треба припинити споживати газ в кубах, а почати споживати його, як у всьому цивілізованому світі, в кілокалоріях", - сказав він.

Коболєв зазначив, що перехід на облік споживання газу в енергетичних одиницях дозволить зняти питання якості газу, на який скаржаться споживачі.

"Якщо відбудеться перехід на облік газу в енергетичних одиницях, не будуть виникати питання про морозному коефіцієнті, про калорійність палива, про питання якості газу", - сказав він.

Нагадаємо, глава правління "Нафтогазу" Андрійоболев прогнозує істотне падіння ціни на газ влітку. Він також заявив, що оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" новою формулою встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО в січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.

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Новини України Андрій КоболєвНафтогаз України
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