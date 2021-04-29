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Коболев: не планирую устраивать цирк и оставляю Витренко ключи от кабинета

Автор: Александр Белоус

Андрей Коболев покидает пост руководителя НАК "Нафтогаз Украины". Он занимал эту должность с марта 2014 года.

Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

"Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз. Сейчас основная задача команды - сохранить динамику, которая установилась у нас в течение последнего времени, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы", - написал он.

"Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко", - добавил Коболев.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.

В последнее время Юрий Витренко занимал должность и.о. министра энергетики. Верховная рада 29 апреля назначила министром энергетики Герман Галущенко. За назначение проголосовали 305 нардепов.

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Новости Украины Андрей КоболевНафтогаз Украины