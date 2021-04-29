Коболєв: не планую влаштовувати цирк та залишаю ключі від кабінету Вітренку

"Я не маю наміру влаштовувати цирк та підставляти під удар Нафтогаз. Зараз основне завдання команди - зберегти динаміку роботи, яка встановилася в нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи", - написав він.

Як зазначив Коболєв, сьогодні його останній день роботи в "Нафтогазі".

"Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку", - додав Коболєв.