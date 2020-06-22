Коболев озвучил планы размещения акций "Нафтогаза" на западных биржах

Первичное публичное размещение (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" может состояться до к 2023 году. Выход на IPO планируется на фондовой бирже Лондона или Нью-Йорка.

Об этом сказал глава правления НАК Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.

"Мне нужно подготовить компанию к IPO к завершению своего контракта. Думаю, что это реально сделать через три года, если между "Нафтогазом" и Кабмином будет грамотное сотрудничество. Выставлять будем всю группу - либо на фондовой бирже Лондона, либо Нью-Йорка", - сказал он.

По его словам, "Нафтогаз" может стать самой дорогой государственной компанией в Украине, но цифру назвать затруднился.

Коболе уточнил, что в планах Нафтогаза привлечь "якорных инвесторов", поскольку это снижает риск корпоративного рейдерства.

Комментируя слухи о том, что "Укргаздобычей", которая входит в состав группы "Нафтогаз", якобы интересовался американский финансист Джордж Сорос, Коболев сказал, что вряд ли он захочет вкладывать свои деньги в украинскую энергетику.

"С Соросом мы виделись как в США, так и в Украине. В Украину в последний раз он приезжал в 2016 году. Но мы никогда не обсуждали вложение денег в нашу отрасль. Вряд ли человек, который пожертвовал десятки миллиардов, захочет вкладывать свои деньги в украинскую энергетику", - сказал Коболев.

Напомним, в феврале 2020 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести первичное публичное размещение (IPO) части акций компании на бирже.

Как отметил Коболев, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.

В феврале 2020 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами.

Обсуждались перспективы вывода группы "Нафтогаз" на первичное публичное размещение (IPO).