Коболєв озвучив плани розміщення акцій "Нафтогазу" на західних біржах

Первинне публічне розміщення (IPO) акцій НАК "Нафтогаз України" може відбутися до 2023 року. Вихід на IPO планується на фондовій біржі Лондона чи Нью-Йорка.

Про це сказав голова правління НАК Андрій Коболєв в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"Мені потрібно підготувати компанію до IPO до завершення свого контракту. Думаю, що це реально зробити через три роки, якщо між "Нафтогазом" і Кабміном буде грамотне співпрацю. Виставляти будемо всю групу на фондовій біржі Лондона, або Нью-Йорка", - сказав він.

За його словами, "Нафтогаз" може стати найдорожчою державною компанією в Україні, але цифру назвати важко.

Коболе уточнив, що в планах Нафтогазу залучити "якірних інвесторів", оскільки це знижує ризик корпоративного рейдерства.

Коментуючи чутки про те, що "Укргазвидобуванням", яка входить до складу групи "Нафтогаз", нібито цікавився американський фінансист Джордж Сорос, Коболєв сказав, що навряд чи він захоче вкладати свої гроші в українську енергетику.

"З Соросом ми бачилися як у США, так і в Україні. В Україну востаннє він приїжджав в 2016 році. Але ми ніколи не обговорювали вкладення грошей у нашу галузь. Навряд чи людина, який пожертвував десятки мільярдів, захоче вкладати свої гроші в українську енергетику", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, в лютому 2020 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз України" пропонує провести первинне публічне розміщення (IPO) частини акцій компанії на біржі.

Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки.

У лютому 2020 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв провів ряд консультацій з інвестиційними банками та потенційними інвесторами.

Обговорювалися перспективи виводу групи "Нафтогаз" на первинне публічне розміщення (IPO).