Коболєв назвав тарифи на довгостроковий транзит російського газу

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Тарифи на транзит газу складуть від 2,56 до 3,21 долара

Україна може встановити тариф на транзит російського газу після 2019 року на рівні 3,21 долара за транзит тисячі кубометрів на 100 км. Про це в Брюсселі заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає DW.

За словами Коболєва, НАК розрахував тарифи на два варіанти транзиту російського газу терміном на 15 років. Зокрема, якщо російська сторона буде бронювати 60 млрд кубометрів на рік, то тариф складе 3,21 долара США за прокачування тисячі кубометрів на 100 км української ГТС. Якщо обсяги транзиту підвищаться до 90 млрд кубометрів, то тариф може знизитися до 2,56 долара.

Для порівняння в цьому році тариф на транзит російського газу складе 2,61 долар.

"Чим більше обсяги і чим довше"Газпром" буде бронювати, тим нижче буде тариф... Поки ми не отримали відповіді від російської сторони, яке їх бачення навантаження української системи, тривалості контракту", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова обговорювати прямі закупівлі російського газу за ринковою ціною. За словами міністра енергетики Олексія Оржеля, на переговорах в Брюсселі російська сторона порушувала питання прямих поставок. Сторони досягли угоди про те, що консультації будуть засновані на ринкових засадах.

Зазначимо, раніше Коболєв заявив про стриманий оптимізм в газових переговорах з Москвою.