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Коболев назвал сроки окончательной сертификации оператора ГТС

Новости » Энергетика     22.11.2019 - 17:59
Коболев назвал сроки окончательной сертификации оператора ГТС
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Сертификацию оператора ГТС должен одобрить европейский регулятор

Окончательная сертификация оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины ожидается во второй половине декабря. Об этом в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

В частности, Коболев отметил, что сегодня НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины".

"Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан. Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря. Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между "Укртрансгазом" и новым оператором ГТС", - подчеркнул он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что в ближайшее время пакет документов направят в Секретариат Энергосообщества, также ожидается согласование от европейского регулятора.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина попросит ЕС приоритетно сертифицировать оператора ГТС.

"Согласно плану, мы к 1 января 2020 года получим сертифицированного газотранспортного оператора. Будем просить наших европейских партнеров рассмотреть вопрос приоритетно", - отметил министр.

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Новости Украины ГТСАндрей КоболевНафтогаз Украины
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