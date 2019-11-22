ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коболєв назвав терміни остаточної сертифікації оператора ГТС

Новини » Енергетика     22.11.2019 - 17:59
Коболєв назвав терміни остаточної сертифікації оператора ГТС
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Сертифікацію оператора ГТС має схвалити європейський регулятор

Остаточна сертифікація оператора газотранспортної системи (ГТС) України очікується в другій половині грудня. Про це у Facebook повідомив глава правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв.

Зокрема, Коболєв зазначив, що сьогодні НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".

"Це означає, що черговий важливий крок на шляху до відокремлення оператора ГТС успішно зроблено. Остаточне рішення очікуємо у другій половині грудня. Нас чекає ще багато роботи, пов'язаної з передачею ГТС під контроль Мінфіну і трансфером активів між "Укртрансгазом" і новим оператором ГТС", - підкреслив він.

Голова "Нафтогазу" додав, що найближчим часом пакет документів направлять в Секретаріат Енергетичного співтовариства, також очікується погодження від європейського регулятора.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляв, що Україна попросить ЄС пріоритетно сертифікувати оператора ГТС.

"Згідно з планом, ми до 1 січня 2020 року отримаємо сертифікованого газотранспортного оператора. Будемо просити наших європейських партнерів розглянути питання пріоритетно", - зазначив міністр.

"Нафтогаз" зобов'яжуть зафіксувати ціну газу до кінця опалювального сезону
Новини України ГТСАндрій КоболєвНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся