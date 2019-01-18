Коболев назвал реальную себестоимость добычи газа в Украине

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Стоимость добычи газа составляет 250 долларов за 1 тыс. кубометров

Реальная себестоимость добычи газа в Украине составляет 250 долларов за 1 тыс. кубических метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева во время эфира телеканала "Прямой".

По словам Коболева, эта сумма учитывает капитальные вложения и все сопутствующие расходы.

"Давайте поговорим о себестоимости газа. Приблизительная полная себестоимость газа без учета кредитных средств для добычи на 1 тысячу кубических метров составляет примерно 250 долларов США. Это учитывает капитальные вложения и все родственные расходы: учитывает расходы на развитие, это учитывает то, что надо бурить, это учитывает землеотвод. Это не учитывает транспортировку, налоги и другие вещи. Это примерная реальная полная себестоимость, кто бы вам что другое говорил", - сказал Коболев.

РБК-Украина писало, что НАК "Нафтогаз Украины" намерен привлекать правительство и депутатов для решения вопроса о спецразрешения на добычу газа в Полтавской и Харьковской областях.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил задачу перед государственной компанией “Укргаздобыча” нарастить добычу топлива до 20 млрд кубометров в год.