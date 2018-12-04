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"Нафтогаз" будет через Кабмин и депутатов добиваться спецразрешений на добычу газа

Новости » Энергетика    04.12.2018 - 16:38
"Нафтогаз" будет через Кабмин и депутатов добиваться спецразрешений на добычу газа
Фото:Андрей Фаворов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для решения вопроса со спецразрешениями нужно вовлечение правительства и депутатов

НАК "Нафтогаз Украины" намерен привлекать правительство и депутатов для решения вопроса о спецразрешениях на добычу газа в Полтавской и Харьковской областях. Об этом новый руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, что только в Полтавской области местные власти блокируют процесс согласования выдачи "Нафтогазу" 17 спецразрешений, Фаворов заявил: "Нафтогаз" не сможет решить эту проблему один. Для этого потребуется полное вовлечение правительства, депутатов и так далее".

Фаворов отметил, что помимо энергобезопасности страны и рабочих мест, этот вопрос важен и для местных бюджетов, которые получают пять процентов поступлений от ренты.

"Я в шоке, я отказываюсь верить, что районам Полтавской и Харьковской областей не нужны новые детские сады, площадки, школы, больницы, повышение зарплат для учителей, пенсионеров. Они отказываются от этих пятипроцентных поступлений. У меня вопрос: почему представители местной власти позволяют себе отказаться от таких налоговых поступлений в местные бюджеты?" - добавил он.

Напомним, в конце ноября в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о том, что руководителем интегрированного газового бизнеса НАК будет назначен Андрей Фаворов. В группе "Нафтогаз" Фаворов будет заниматься вопросами добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа. До недавнего времени Фаворов был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины", однако планирует продать свою долю в компании, чтобы избежать конфликта интересов.

Согласно законодательству, газодобывающие компании отчисляют в местные бюджеты 5% от рентных платежей.

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