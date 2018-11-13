"Укргаздобыча" должна нарастить добычу топлива до 20 млрд кубометров в год, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Добыча такого количества топлива сделает государство энергонезависимым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил задачу перед государственной компанией "Укргаздобыча" нарастить добычу топлива до 20 млрд кубометров в год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра.

Гройсман отметил, что такой шаг поможет сделать Украину энергонезависимой. Такую позицию он озвучил членам правительства во время совещания по развитию газодобычи.

"Поставил четкую задачу: устранить все формальные подходы и нарастить добычу топлива госкомпанией "Укргаздобыча" до 20 млрд кубометров в год. Таков наш путь к энергонезависимости государства", - написал премьер-министр.

Отметим, по оперативным данным, добыча "Укргаздобыча" за январь-октябрь 2018 составляет 12,792 млрд кубометров природного газа.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, 19 октября текущего года в ходе внеочередного заседания правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению Кабмина, с 1 ноября тарифы подняли на 23,5%.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития прокомментировал новые тарифы на газ. Он сказал, что без повышения тарифов нельзя было обойтись, потому что "для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ".