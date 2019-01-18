ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Коболєв назвав реальну собівартість видобутку газу в Україні

Новини » Економіка    18.01.2019 - 21:05
Коболєв назвав реальну собівартість видобутку газу в Україні
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Вартість видобутку газу становить 250 доларів за 1 тис. кубометрів

Реальна собівартість видобутку газу в Україні становить 250 доларів за 1 тис. кубічних метрів. Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час ефіру телеканалу "Прямий".

За словами Коболєва, ця сума враховує капітальні вкладення та всі споріднені витрати.

"Давайте поговоримо про собівартість газу. Приблизна повна собівартість газу без врахування кредитних коштів для видобутку на 1 тисячу кубічних метрів становить приблизно 250 долларів США. Це враховує капітальні вкладення та всі споріднені витрати: враховує витрати на розвиток, це враховує те, що треба бурити, це враховує  землевідведення. Це не враховує транспортування, податки та інші речі. Це приблизна реальна повна собівартість, хто б вам що інше на казав", - сказав Коболєв. 

РБК-Україна писало, що НАК "Нафтогаз України" має намір залучати уряд і депутатів для вирішення питання про спецдозволи на видобуток газу в Полтавській і Харківській областях. 

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив завдання перед державною компанією “Укргазвидобування” наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік. 

"Івано-Франківськгаз" направить 34 млн гривень на ремонт та заміну газових мереж У Брюсселі назвали склад делегацій на переговорах з транзиту газу через Україну
Новини України газАндрей Коболев
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся