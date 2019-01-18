Коболєв назвав реальну собівартість видобутку газу в Україні

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Вартість видобутку газу становить 250 доларів за 1 тис. кубометрів

Реальна собівартість видобутку газу в Україні становить 250 доларів за 1 тис. кубічних метрів. Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час ефіру телеканалу "Прямий".

За словами Коболєва, ця сума враховує капітальні вкладення та всі споріднені витрати.

"Давайте поговоримо про собівартість газу. Приблизна повна собівартість газу без врахування кредитних коштів для видобутку на 1 тисячу кубічних метрів становить приблизно 250 долларів США. Це враховує капітальні вкладення та всі споріднені витрати: враховує витрати на розвиток, це враховує те, що треба бурити, це враховує землевідведення. Це не враховує транспортування, податки та інші речі. Це приблизна реальна повна собівартість, хто б вам що інше на казав", - сказав Коболєв.

РБК-Україна писало, що НАК "Нафтогаз України" має намір залучати уряд і депутатів для вирішення питання про спецдозволи на видобуток газу в Полтавській і Харківській областях.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив завдання перед державною компанією “Укргазвидобування” наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік.