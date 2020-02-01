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Коболєв назвав причину падіння цін на газ у Європі

Новини » Економіка     01.02.2020 - 11:09
Коболєв назвав причину падіння цін на газ у Європі
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Ціни впали, оскільки газової кризи не відбулося

Газові домовленості між Україною та Росією наприкінці 2019 року призвели до падіння цін на газ у Європі. Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час наради в Офісі президента щодо тарифів на постачання тепла в регіонах України.

Як зазначив Коболєв, надлишок газу "та відсутність переляканості серед трейдерів, що буде криза", призвели до падіння цін на газ на європейському ринку.

Голова НАК нагадав, що на січень 2020 року ціна газу для населення встановлена на рівні 4,65 грн за кубометр (що на 8,7% вище, ніж грудні. - ред.).

Як зазначив Коболєв, оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни. Надалі, за його словами, "відповідно до того, як буде коливатися європейський ринок газу, вона або залишатиметься стабільною, або трохи зменшуватиметься, або трохи збільшуватиметься".

Нарада щодо зменшення сум у платіжках за теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювалося питання зменшення сум у платіжках за теплопостачання. Чому грудневе зниження у різних областях коливається від 5 до 35%? Чи вдасться вивести цей показник за січень і лютий на рівень 25-30% по всій Україні? З яких причин нарахування не зменшилися у Миколаївській та Чернівецькій областях? Про це та інше дивіться у влозі.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 1 лютого 2020 р.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" відповідно до нової формули встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО в січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

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