Коболев назвал Европе преимущества использования украинской ГТС

Использование европейскими потребителями украинской инфраструктуры поможет оператору газотранспортной системы (ГТС) Украины зарабатывать деньги. Об этом во время выступления на форуме в Давосе сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он подчеркнул, что газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа.

"Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом, Польша может получать газ из Словакии", - отметил он.

Кроме того, председатель правления НАК предложил европейским трейдерам использовать украинские хранилища газа.

"Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. Как минимум 10 млрд кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей", - сказал Коболев.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины", и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение 31 декабря 2019 года.

Как заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, через два соединения на границе с Польшей (Дроздовичи и Германовичи) в украинскую газотранспортную систему может поступать до 6,6 млрд кубометров газа в год. По его словам, после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступна возможность виртуального импорта из Польши.