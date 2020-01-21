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Украина планирует договориться со Словакией о виртуальном реверсе газа

Новости » Экономика     21.01.2020 - 13:48
Украина планирует договориться со Словакией о виртуальном реверсе газа
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Виртуальный реверс со Словакией возможен благодаря соглашению, подписанному еще в прошлом году

Компания "Оператор ГТС Украины" в 2020 году может договориться о виртуальном реверсе газа со Словакией. Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Как напомнили в "Нафтогазе", между Украиной и Словакией сейчас существуют физические потоки газа.

"Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее - не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно", - отмечается в сообщении.

Украина планирует договориться со Словакией о виртуальном реверсе газа

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины", и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение 31 декабря 2019 года.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что подписанное 31 декабря 2019 года в Брюсселе техническое соглашение о взаимодействии между операторами ГТС Украины и Словакии открывает возможность виртуального реверса.

Как заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, через два соединения на границе с Польшей (Дроздовичи и Германовичи) в украинскую газотранспортную систему может поступать до 6,6 млрд кубометров газа в год. По его словам, после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступна возможность виртуального импорта из Польши.

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