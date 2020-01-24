ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коболев назвал Европе преимущества использования украинской ГТС

Новости » Энергетика     24.01.2020 - 01:57
Коболев назвал Европе преимущества использования украинской ГТС
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коботев предложил европейским трейдерам использовать украинские хранилища газа

Использование европейскими потребителями украинской инфраструктуры поможет оператору газотранспортной системы (ГТС) Украины зарабатывать деньги. Об этом во время выступления на форуме в Давосе сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он подчеркнул, что газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа.

"Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом, Польша может получать газ из Словакии", - отметил он.

Кроме того, председатель правления НАК предложил европейским трейдерам использовать украинские хранилища газа.

"Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. Как минимум 10 млрд кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей", - сказал Коболев.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины", и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение 31 декабря 2019 года.

Как заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, через два соединения на границе с Польшей (Дроздовичи и Германовичи) в украинскую газотранспортную систему может поступать до 6,6 млрд кубометров газа в год. По его словам, после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступна возможность виртуального импорта из Польши.

В "Нафтогазе" обновили состав правления Украина планирует договориться со Словакией о виртуальном реверсе газа
Новости Украины ГТСАндрей КоболевНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь