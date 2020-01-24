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Коболєв назвав Європі переваги використання української ГТС

Новини » Енергетика     24.01.2020 - 01:57
Коболєв назвав Європі переваги використання української ГТС
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв запропонував європейським трейдерам використовувати українські сховища газу

Використання європейськими споживачами української інфраструктури допоможе оператору газотранспортної системи (ГТС) України заробляти гроші. Про це під час виступу на форумі в Давосі сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він наголосив, що газотранспортна система України може використовуватися не лише для транзиту російського газу.

"Газ може транспортуватися з півдня на північ. Таким чином Польща може отримувати газ зі Словаччини", - зазначив він.

Крім того, голова правління НАК запропонував європейським трейдерам використовувати українські сховища газу.

"Усі знають, що об'єм наших сховищ є надлишковим для українських споживачів. Як мінімум 10 млрд кубометрів сховищ можуть задовольняти потреби європейських споживачів", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали міжоператорську технічну угоду 31 грудня 2019 року.

Як заявив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, через два з'єднання на кордоні з Польщею (Дроздовичі та Германовичі) в українську газотранспортну систему може надходити до 6,6 млрд кубометрів газу на рік. За його словами, після підписання прямої угоди між операторами ГТС стала доступна можливість віртуального імпорту з Польщі.

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Новини України ГТСАндрій КоболєвНафтогаз України
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