Кобилинська озвучила дату запуску Офісу військового омбудсмана
Офіс військового омбудсмана планують запустити до кінця року. Нова інституція займатиметься захистом прав військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військового омбудсмана Ольги Кобилинської (Решетилової) в ефірі телемарафону.
"У нас на запуск (Офісу, - ред.) є цілий рік, нам законодавство дозволяє. Звичайно, ми не будемо так довго тягнути. Я дуже сподіваюся, що вже до Нового року ми оголосимо про запуск Офісу військового омбудсмана", - сказала Кобилинська.
Вона наголосила, що Офіс військового омбудсмана буде офіційно запущений після оголошення у виданні "Урядовий кур'єр" або "Голос України".
За її словами, нині відбувається дуже багато процесів щодо його запуску. Є низка складних і довготривалих бюрократичних процедур, і дуже важливо максимально їх прискорити, зазначила військовий омбудсман.
"Мені важливо мати в команді технократів, які знають державну систему, знають, як відбуваються перевірки, що перевіряти, як перевіряти. І звичайно, потрібні люди з пасіонарним баченням - тобто ті, які можуть вдихнути життя в цю нову інституцію", - сказала Кобилинська.
Що вже робить військовий омбудсмен
Кобилинська пояснила, що вже йде процес опрацювання скарг і звернень військовослужбовців.
"Ми з цим працюємо. Мені важливо, щоб не було паузи у роботі з захистом прав військовослужбовців", - наголосила військовий омбудсман.
Найбільше скарг, за її словами, стосується соцгарантій, фінансового забезпечення та ненаправлення на лікування. Водночас Кобилинська зауважила, що в низці питань необов'язкове втручання військового омбудсмана.
"Є, наприклад, якщо це ЗСУ, Головне управління захисту прав військовослужбовців у Міноборони... І з такими скаргами, що стосуються соцгарантій, правових гарантій, в принципі, можна звертатися до Міноборони", - сказала вона.
Вона додала, що якщо йдеться про Нацгвардію чи прикордонну службу, в таких випадках можна звертатися до МВС. Але, як вона пояснила, якщо питання особи не вирішується внутрішньо у системі, тоді слід звертатися до військового омбудсмана, зауважила Кобилинська.
Нагадаємо, що вчора, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом.
Як зазначив президент, нова посада покликана забезпечувати захист прав усіх військових, резервістів та добровольців.
Примітно, що сама Решетилова, яка з 30 грудня 2024 року обіймає посаду уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців, ще раніше говорила, що Офіс військового омбудсмена запрацює після набрання чинності закону та підписання президентом указу про його створення.