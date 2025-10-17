Кобилинська озвучила дату запуску Офісу військового омбудсмана

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військового омбудсмана Ольги Кобилинської (Решетилової) в ефірі телемарафону.

"У нас на запуск (Офісу, - ред.) є цілий рік, нам законодавство дозволяє. Звичайно, ми не будемо так довго тягнути. Я дуже сподіваюся, що вже до Нового року ми оголосимо про запуск Офісу військового омбудсмана", - сказала Кобилинська.

Вона наголосила, що Офіс військового омбудсмана буде офіційно запущений після оголошення у виданні "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

За її словами, нині відбувається дуже багато процесів щодо його запуску. Є низка складних і довготривалих бюрократичних процедур, і дуже важливо максимально їх прискорити, зазначила військовий омбудсман.

"Мені важливо мати в команді технократів, які знають державну систему, знають, як відбуваються перевірки, що перевіряти, як перевіряти. І звичайно, потрібні люди з пасіонарним баченням - тобто ті, які можуть вдихнути життя в цю нову інституцію", - сказала Кобилинська.

Що вже робить військовий омбудсмен

Кобилинська пояснила, що вже йде процес опрацювання скарг і звернень військовослужбовців.

"Ми з цим працюємо. Мені важливо, щоб не було паузи у роботі з захистом прав військовослужбовців", - наголосила військовий омбудсман.

Найбільше скарг, за її словами, стосується соцгарантій, фінансового забезпечення та ненаправлення на лікування. Водночас Кобилинська зауважила, що в низці питань необов'язкове втручання військового омбудсмана.

"Є, наприклад, якщо це ЗСУ, Головне управління захисту прав військовослужбовців у Міноборони... І з такими скаргами, що стосуються соцгарантій, правових гарантій, в принципі, можна звертатися до Міноборони", - сказала вона.

Вона додала, що якщо йдеться про Нацгвардію чи прикордонну службу, в таких випадках можна звертатися до МВС. Але, як вона пояснила, якщо питання особи не вирішується внутрішньо у системі, тоді слід звертатися до військового омбудсмана, зауважила Кобилинська.