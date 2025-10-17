Кобылинская озвучила дату запуска Офиса военного омбудсмена

Офис военного омбудсмена планируют запустить до конца года. Новая институция будет заниматься защитой прав военнослужащих, рассмотрением жалоб на соцгарантии, финансовое обеспечение и медицинское лечение, а также налаживать взаимодействие с госорганами и правоохранительными структурами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного омбудсмена Ольги Кобылинской (Решетиловой) в эфире телемарафона.

"У нас на запуск (Офиса, - ред.) есть целый год, нам законодательство позволяет. Конечно, мы не будем так долго тянуть. Я очень надеюсь, что уже до Нового года мы объявим о запуске Офиса военного омбудсмена", - сказала Кобылинская.

Она подчеркнула, что Офис военного омбудсмена будет официально запущен после объявления в издании "Урядовий кур'єр" или "Голос Украины".

По ее словам, сейчас происходит очень много процессов по его запуску. Есть ряд сложных и длительных бюрократических процедур, и очень важно максимально их ускорить, отметила военный омбудсмен.

"Мне важно иметь в команде технократов, которые знают государственную систему, знают, как происходят проверки, что проверять, как проверять. И конечно, нужны люди с пассионарным видением - то есть те, которые могут вдохнуть жизнь в эту новую институцию", - сказала Кобылинская.

Что уже делает военный омбудсмен

Кобылинская пояснила, что уже идет процесс обработки жалоб и обращений военнослужащих.

"Мы с этим работаем. Мне важно, чтобы не было паузы в работе с защитой прав военнослужащих", - подчеркнула военный омбудсмен.

Больше всего жалоб, по ее словам, касается соцгарантий, финансового обеспечения и ненаправления на лечение. В то же время Кобылинская отметила, что в ряде вопросов необязательно вмешательство военного омбудсмена.

"Есть, например, если это ВСУ, Главное управление защиты прав военнослужащих в Минобороны... И с такими жалобами, касающимися соцгарантий, правовых гарантий, в принципе, можно обращаться в Минобороны", - сказала она.

Она добавила, что если речь идет о Нацгвардии или пограничной службе, в таких случаях можно обращаться в МВД. Но, как она пояснила, если вопрос лица не решается внутренне в системе, тогда следует обращаться к военному омбудсмену, отметила Кобылинская.