Коаліція з розмінування анонсувала масштабний пакет допомоги Україні на наступний рік

Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що кошти буде спрямовано на закупівлю машин механізованого розмінування, протимінних тральщиків, дистанційних систем розмінування, пікапів, металошукачів, приладів нічного бачення, вибухозахисних костюмів саперів та антидронового обладнання.

Реалізація запланованих заходів значно посилить спроможності України у сфері бойового та гуманітарного розмінування, сприятиме пришвидшенню темпів очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів та їх поверненню у господарське використання.

Окрім цього, міжнародні партнери акумулюють додаткові ресурси для проведення спеціалізованих тренінгів, навчальних курсів з розмінування та підготовки українських фахівців за стандартами НАТО та IMAS.

За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки до складу Коаліції з розмінування входять 23 країни. Спостерігачами та партнерами Коаліції виступають Канада, Нідерланди та Сполучені Штати Америки.