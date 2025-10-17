Коалиция по разминированию анонсировала масштабный пакет помощи Украине на следующий год

Коалиция возможностей по разминированию в 2026 году планирует выделить не менее 165 млн евро на обеспечение Украины техникой и оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что средства будут направлены на закупку машин механизированного разминирования, противоминных тральщиков, дистанционных систем разминирования, пикапов, металлоискателей, приборов ночного видения, взрывозащитных костюмов саперов и антидронового оборудования.

Реализация запланированных мероприятий значительно усилит способности Украины в сфере боевого и гуманитарного разминирования, будет способствовать ускорению темпов очистки украинских земель от взрывоопасных предметов и их возвращению в хозяйственное использование.

Кроме этого, международные партнеры аккумулируют дополнительные ресурсы для проведения специализированных тренингов, учебных курсов по разминированию и подготовки украинских специалистов по стандартам НАТО и IMAS.

По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности в состав Коалиции по разминированию входят 23 страны. Наблюдателями и партнерами Коалиции выступают Канада, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки.