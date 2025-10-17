ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Коалиция по разминированию анонсировала масштабный пакет помощи Украине на следующий год

Пятница 17 октября 2025 14:59
UA EN RU
Коалиция по разминированию анонсировала масштабный пакет помощи Украине на следующий год Фото: Коалиция по разминированию анонсировала масштабный пакет помощи Украине на следующий год (facebook.com/dsns)
Автор: Константин Широкун

Коалиция возможностей по разминированию в 2026 году планирует выделить не менее 165 млн евро на обеспечение Украины техникой и оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что средства будут направлены на закупку машин механизированного разминирования, противоминных тральщиков, дистанционных систем разминирования, пикапов, металлоискателей, приборов ночного видения, взрывозащитных костюмов саперов и антидронового оборудования.

Реализация запланированных мероприятий значительно усилит способности Украины в сфере боевого и гуманитарного разминирования, будет способствовать ускорению темпов очистки украинских земель от взрывоопасных предметов и их возвращению в хозяйственное использование.

Кроме этого, международные партнеры аккумулируют дополнительные ресурсы для проведения специализированных тренингов, учебных курсов по разминированию и подготовки украинских специалистов по стандартам НАТО и IMAS.

По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности в состав Коалиции по разминированию входят 23 страны. Наблюдателями и партнерами Коалиции выступают Канада, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки.

Разминирование Украины

Ранее сообщалось, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

Также ранее Минобороны сообщило, что Украина получит 700 млн евро на оборудование для разминирования от западных партнеров. Средства планируют предоставить до 2034 года.

Кроме того, Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых методов разминирования. На новом полигоне Минобороны хочет испытывать инновации в разминировании, в частности на базе ИИ, и обмениваться опытом с международными партнерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Вторжение России в Украину
Новости
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит