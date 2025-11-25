Стармер закликав "коаліцію рішучих" закріпити зобов’язання щодо миротворчих сил в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав учасників "коаліції рішучих" посилити свої зобов’язання щодо можливої миротворчої операції в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час онлайн-зустрічі він наголосив, що "багатонаціональні сили України" відіграватимуть "важливу роль" у гарантуванні безпеки країни.

Стармер зазначив, що країни мають "закріпити національні зобов’язання", щоб забезпечити максимально підготовлені плани та можливості.

"Я закликаю колег, які беруть участь у сьогоднішній конференції, підтвердити свої національні зобов'язання, тому що ми маємо забезпечити наявність найпотужніших можливостей і найнадійніших планів. Ми також обговоримо наступні кроки з американськими військовими щодо їхнього власного планування", - заявив він.

Прем’єр також підкреслив необхідність сильних політичних гарантій, які б продемонстрували Росії рішучість міжнародної спільноти реагувати на будь-які порушення.

Крім того, глава британського уряду оголосив про постачання Україні нових зенітних ракет у найближчі тижні та виступив за повне ембарго на російські енергоресурси, зазначивши, що вже ухвалені обмеження мають відчутний ефект.