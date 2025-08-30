"Коаліція рішучих" урізала кількість військових для України: The Telegraph дізналося причину

Як пише видання, раніше обговорювалося розгортання приблизно 30 тисяч європейських військових. Однак, якщо вірити джерелу, цифру зменшили.

"Джерело додало, що ця цифра, судячи з усього, була зменшена через брак ресурсів і побоювання, що в очах Путіна вона може здатися (занадто великою - ред.)", - йдеться в публікації.

За даними The Telegraph, бажання приєднатися до розгортання своїх військових висловили десятки країн. Серед них Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, країни Балтії та Скандинавії.

Видання пише, найбільш імовірним сценарієм є переведення військових інструкторів на нові бази на заході України.

Уперше таку ідею 2024 року озвучив президент Франції Еммануель Макрон. Однак за словами колишнього чиновника США, тодішній президент Сполучених Штатів Джо Байден відхилив цю пропозицію.

Цього року ідея знову спливла під тиском нового президента США Дональда Трампа, який вимагає розробити мирний план як спосіб забезпечення ще одного стримувального фактора проти вторгнення РФ.

Як пише видання, підготовка кадрів прискорить процес переозброєння і перебудови ЗСУ. Також наголошується, що згідно з поточними планами, разом із французькою місією на захід України, найімовірніше, буде перенесено навчальну програму Британії Operation Interflex.