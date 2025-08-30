"Коалиция решительных" урезала число военных для Украины: The Telegraph узнало причину

Как пишет издание, ранее обсуждалось развертывание примерно 30 тысяч европейских военных. Однако, если верить источнику, цифру уменьшили.

"Источник добавил, что эта цифра, судя по всему, была уменьшена из-за нехватки ресурсов и опасений, что в глазах путина она может показаться (слишком большой - ред.)", - говорится в публикации.

По данным The Telegraph, желание присоединиться к развертыванию своих военных высказали десятки стран. Среди них Британия, Франция, Германия, Бельгия, страны Балтии и Скандинавии.

Издание пишет, наиболее вероятным сценарием является перевод военных инструкторов на новые базы на западе Украины.

Впервые такую идею в 2024 году озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако по словам бывшего чиновника США , тогдашний президент Соединенных Штатов Джо Байден отклонил это предложение.

В этом году идея вновь всплыла под давлением нового президента США Дональда Трампа, который требует разработать мирный план как способ обеспечения еще одного сдерживающего фактора против вторжения РФ.

Как пишет издание, подготовка кадров ускорит процесс перевооружения и перестройки ВСУ. Также отмечается, что согласно текущим планам, вместе с французской миссией на запад Украины, скорее всего, будет перенесена учебная программа Британии Operation Interflex.