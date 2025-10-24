"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів

"Ми разом розробили конкретний план до кінця року. В першу чергу ми будемо робити все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність", - наголосив він.

Британський прем'єр також закликав треті країни припинити закупівлі "закривавлених війною" російських ресурсів.

Другим пунктом він назвав розморожування російських активів, щоб допомогти Україні.

"Саме Росія повинна платити за все, що зробила і знищила в Україні. Треба зробити все, щоб Україна отримала репарації", - підкреслив він.

Також Стармер наголосив на необхідності зміцнення ППО України. Він додав, що Британія збільшила програму для надання Києву 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Четвертим пунктом прем'єр Британії назвав зміцнення військового тиску на країну-агресорку і надання Україні далекобійної зброї.

"Нарешті ми будемо продовжувати нашу роботу по гарантіях безпеки, включаючи багатонаціональні сили в Україні, щоб забезпечити сталий і довготривалий мир", - розповів Стармер про п'ятий пункт.