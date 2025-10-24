"Коалиция решительных" объявила новый план для Украины из пяти пунктов

"Мы вместе разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость", - подчеркнул он.

Британский премьер также призвал третьи страны прекратить закупки "окровавленных войной" российских ресурсов.

Вторым пунктом он назвал разморозку российских активов, чтобы помочь Украине.

"Именно Россия должна платить за все, что сделала и уничтожила в Украине. Надо сделать все, чтобы Украина получила репарации", - подчеркнул он.

Также Стармер отметил необходимость укрепления ПВО Украины. Он добавил, что Британия увеличила программу для предоставления Киеву 5000 новых ракет многоцелевого назначения.

Четвертым пунктом премьер Британии назвал укрепление военного давления на страну-агрессора и предоставление Украине дальнобойного оружия.

"Наконец мы будем продолжать нашу работу по гарантиям безопасности, включая многонациональные силы в Украине, чтобы обеспечить устойчивый и долговременный мир", - рассказал Стармер о пятом пункте.