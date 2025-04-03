"Коаліція охочих" вирішила, що хоча б один лідер з Європи має говорити з РФ, - Стубб

Хоча б один європейський лідер повинен говорити з Росією. Таке рішення погодила "коаліція охочих" щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Фінляндії Александра Стубба, якого цитує MTV.

Варто зазначити, що наразі лідери європейських країн-партнерів України не ведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На початку повномасштабної війни з Путіним спілкувалися президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як вважає Стубб, говорити з російським диктатором Володимиром Путіним повинна або Франція, або Велика Британія як очільниці "коаліції охочих".

За словами президента Фінляндії, так звана "коаліція охочих" щодо підтримки України вирішила, що принаймні один європейський лідер повинен говорити з Росією.

"Коаліція охочих"

Британія та Франція очолили зусилля щодо забезпечення миру в Україні. Була створена "коаліція охочих", в рамках якої зібрали країни, які готові надати війська чи іншу допомогу для підтримки миру в Україні.

Наразі Європа спільно з Україною розробляють план можливої миротворчої місії. Президент Франції Еммануель Макрон зазначав, що партнери представлять план моніторингу режиму тиші в Україні.

Також він пропонував направити в Україну "сили стримування" після закінчення війни. Йдеться про війська, які б запобігли новій агресії з боку РФ, але не перебували на лінії фронту.

Більше про "коаліцію охочих" та які головна її мета - у матеріалі РБК-Україна.

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