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"Коаліція охочих" вирішила, що хоча б один лідер з Європи має говорити з РФ, - Стубб

Гельсінкі, Четвер 03 квітня 2025 13:36
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"Коаліція охочих" вирішила, що хоча б один лідер з Європи має говорити з РФ, - Стубб Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Хоча б один європейський лідер повинен говорити з Росією. Таке рішення погодила "коаліція охочих" щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Фінляндії Александра Стубба, якого цитує MTV.

За словами президента Фінляндії, так звана "коаліція охочих" щодо підтримки України вирішила, що принаймні один європейський лідер повинен говорити з Росією.

Як вважає Стубб, говорити з російським диктатором Володимиром Путіним повинна або Франція, або Велика Британія як очільниці "коаліції охочих".

Варто зазначити, що наразі лідери європейських країн-партнерів України не ведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На початку повномасштабної війни з Путіним спілкувалися президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Остання розмова Шольц з Путіним відбулася у листопаді 2024 року. Це були перші такі переговори за два роки. Згодом Шольц заявив, що Путін не змінив своєї думки про війну в Україні.

"Коаліція охочих"

Британія та Франція очолили зусилля щодо забезпечення миру в Україні. Була створена "коаліція охочих", в рамках якої зібрали країни, які готові надати війська чи іншу допомогу для підтримки миру в Україні.

Наразі Європа спільно з Україною розробляють план можливої миротворчої місії. Президент Франції Еммануель Макрон зазначав, що партнери представлять план моніторингу режиму тиші в Україні.

Також він пропонував направити в Україну "сили стримування" після закінчення війни. Йдеться про війська, які б запобігли новій агресії з боку РФ, але не перебували на лінії фронту.

Більше про "коаліцію охочих" та які головна її мета - у матеріалі РБК-Україна.

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