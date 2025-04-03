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"Коалиция желающих" решила, что хотя бы один лидер из Европы должен говорить с РФ, - Стубб

Хельсинки, Четверг 03 апреля 2025 13:36
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"Коалиция желающих" решила, что хотя бы один лидер из Европы должен говорить с РФ, - Стубб Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Хотя бы один европейский лидер должен говорить с Россией. Такое решение согласовала "коалиция желающих" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба, которого цитирует MTV.

По словам президента Финляндии, так называемая "коалиция желающих" по поддержке Украины решила, что по крайней мере один европейский лидер должен говорить с Россией.

Как считает Стубб, говорить с российским диктатором Владимиром Путиным должна или Франция, или Великобритания как возглавляющие "коалицию желающих".

Стоит отметить, что сейчас лидеры европейских стран-партнеров Украины не ведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В начале полномасштабной войны с Путиным общались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Последний разговор Шольц с Путиным состоялся в ноябре 2024 года. Это были первые такие переговоры за два года. Позже Шольц заявил, что Путин не изменил своего мнения о войне в Украине.

"Коалиция желающих"

Великобритания и Франция возглавили усилия по обеспечению мира в Украине. Была создана "коалиция желающих", в рамках которой собрали страны, которые готовы предоставить войска или другую помощь для поддержания мира в Украине.

Сейчас Европа совместно с Украиной разрабатывают план возможной миротворческой миссии. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что партнеры представят план мониторинга режима тишины в Украине.

Также он предлагал направить в Украину "силы сдерживания" после окончания войны. Речь идет о войсках, которые бы предотвратили новую агрессию со стороны РФ, но не находились на линии фронта.

Больше о "коалиции желающих" и какие главная ее цель - в материале РБК-Украина.

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