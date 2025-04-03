"Коалиция желающих" решила, что хотя бы один лидер из Европы должен говорить с РФ, - Стубб

Хотя бы один европейский лидер должен говорить с Россией. Такое решение согласовала "коалиция желающих" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба, которого цитирует MTV.

По словам президента Финляндии, так называемая "коалиция желающих" по поддержке Украины решила, что по крайней мере один европейский лидер должен говорить с Россией. Как считает Стубб, говорить с российским диктатором Владимиром Путиным должна или Франция, или Великобритания как возглавляющие "коалицию желающих". Стоит отметить, что сейчас лидеры европейских стран-партнеров Украины не ведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В начале полномасштабной войны с Путиным общались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Последний разговор Шольц с Путиным состоялся в ноябре 2024 года. Это были первые такие переговоры за два года. Позже Шольц заявил, что Путин не изменил своего мнения о войне в Украине.