"Коаліція охочих", США та Україна погодили кроки припинення вогню, - The Financial Times

За даними видання, на переговорах у Парижі представники України та США у рамках "Коаліції охочих" узгодили низку кроків щодо реалізації та забезпечення припинення вогню.

При цьому наразі невідомо, чи погодиться Росія на обговорювані умови.

До речі, США готові контролювати лінію фактичного припинення вогню за допомогою сучасних технологій, таких як датчики, безпілотники та супутники. Крім того, Вашингтон висловив підтримку наданню Україні гарантій, які частково відповідатимуть положенням статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

Водночас, як зауважив кореспондент The Financial Times Джон Міллер, залишаються серйозні питання щодо реальної готовності лідерів переходити від теоретичних обіцянок до обов’язкових зобов’язань. Мова йде про розгортання військ, авіації або кораблів у разі потреби, і про те, чи готові ці збройні сили на практиці протистояти Росії у випадку нового вторгнення.

Переговори у Парижі стали важливим етапом у дипломатичних зусиллях щодо України: коаліція прагне не лише припинити бойові дії, але й створити систему гарантій, що забезпечить стійкість безпеки та захист суверенітету України у разі нової агресії.