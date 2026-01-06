RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Коалиция желающих", США и Украина согласовали шаги прекращения огня, - The Financial Times

Иллюстративное фото: президент Франции Эммануэль Макрон и спецпредставитель Стив Уиткофф(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

"Коалиция желающих", США и Украина согласовали шаги прекращения огня. Вот только Россия еще не подтвердила готовность их выполнить.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, на переговорах в Париже представители Украины и США в рамках "Коалиции желающих" согласовали ряд шагов по реализации и обеспечению прекращения огня.

При этом пока неизвестно, согласится ли Россия на обсуждаемые условия.

Кстати, США готовы контролировать линию фактического прекращения огня с помощью современных технологий, таких как датчики, беспилотники и спутники. Кроме того, Вашингтон выразил поддержку предоставлению Украине гарантий, которые частично будут соответствовать положениям статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне.

В то же время, как отметил корреспондент The Financial Times Джон Миллер, остаются серьезные вопросы относительно реальной готовности лидеров переходить от теоретических обещаний к обязательным обязательствам. Речь идет о развертывании войск, авиации или кораблей в случае необходимости, и о том, готовы ли эти вооруженные силы на практике противостоять России в случае нового вторжения.

"Однако возникают серьезные вопросы относительно того, сколько лидеров будут готовы перейти от теоретических обещаний о развертывании войск, авиации или кораблей к обязательным для выполнения обязательств о том, что их вооруженные силы, в случае необходимости, будут бороться с Россией, если Москва осуществит повторное вторжение", - отметил Джон Миллер.

Переговоры в Париже стали важным этапом в дипломатических усилиях по Украине: коалиция стремится не только прекратить боевые действия, но и создать систему гарантий, которая обеспечит устойчивость безопасности и защиту суверенитета Украины в случае новой агрессии.

 

 

Обсуждение "мирных инициатив"

В Германии считают, что прекращение огня в Украине возможно только при поддержке США и Европы, которые обеспечат гарантии безопасности и сохранения суверенитета страны.

Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием широкого круга стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКоалиция желающихСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыРежим прекращения огня