Припинення вогню в Україні неможливе без гарантій США та Європи, - Мерц

В Німеччині вважають, що припинення вогню в Україні можливе лише за підтримки США та Європи, які забезпечать гарантії безпеки та збереження суверенітету країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у листі федерального канцлера Фрідріха Мерца до членів фракцій ХДС/ХСС і СДПН у Бундестазі, опублікованому виданням Politico .

У листі канцлер наголосив, що дипломатична робота наразі ведеться у складних умовах.

По-перше, Росія демонструє обмежену готовність до переговорів. А по-друге, президент України Володимир Зеленський бореться за єдність українського суспільства. При цьому трансатлантична співпраця зазнала серйозних змін.

У цій ситуації, за словами Мерца, Берлін дотримується чіткого курсу: підтримувати такі кроки до миру, які дійсно забезпечать збереження суверенітету України та довгострокову безпеку регіону.

"У цій ситуації ми дотримуємося чіткого курсу: ми хочемо припинення вогню, яке збереже суверенітет України", - написав канцлер.

Він додав, що на відміну від Мінських домовленостей, нинішнє припинення вогню має бути підкріплене гарантіями безпеки з боку США та Європи.

"Ми хочемо формувати цей мир, як європейці. Це можливо лише в умовах сильної та єдиної Європи, за яку ми боремося з усією рішучістю", - наголосив Мерц.

За його словами, у новорічний період він активно працював із Україною, європейськими партнерами та урядом США над можливими кроками для припинення вогню.

Канцлер також нагадав, що рішення Європейської ради від 19 грудня створили фінансові передумови для тривалої підтримки України в її оборонній боротьбі проти Росії.

"Росія не повинна мати жодних сумнівів у нашій рішучості", - зазначив Мерц.

Додатково повідомляється, що Україна разом із партнерами з "Коаліції охочих" під час зустрічі в Парижі 6 січня на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона фіналізує документ щодо гарантій безпеки. Цей документ стане основою для подальших переговорів із президентом США Дональдом Трампом, у зустрічі також бере участь канцлер ФРН Фрідріх Мерц.