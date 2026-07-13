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Коаліція охочих розширюється, наступна зустріч пройде в Україні

22:04 13.07.2026 Пн
2 хв
Хто приєднався до Коаліції охочих після зустрічі в Парижі?
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Коаліція охочих продовжує розширюватися. Після зустрічі в Парижі учасники домовилися провести наступний саміт в Україні та оголосили про приєднання двох нових держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогоднішня зустріч була важливою та результативною.

"Ми не просто зберігаємо цей формат. Ми в рамках коаліції рухаємось до моменту, коли можна буде констатувати, що мир стає ближчим. Саме співпраця між нами тут, в Європі, та з Америкою, з президентом Америки, з усіма в світі, хто хоче миру, саме наша співпраця наближає завершення війни", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що до Коаліції охочих приєдналися Молдова та Північна Македонія. Таким чином кількість учасників формату зросла до 40 країн.

Президент також зазначив, що учасники зустрічі позитивно оцінили дії українських військових і наголосили на необхідності продовжувати тиск на Росію.

"Сьогодні багато хто говорив, що зараз завдяки нашим воїнам, нашим операціям особлива ситуація, і цілком справедливий наш тиск на Росію дійсно значний. Треба тиснути більше. Співпраці в Європі має бути більше", - додав глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що сторони домовилися провести наступне засідання Коаліції охочих в Україні.

"І важливо, що нашу наступну зустріч Коаліції охочих ми домовились провести в Україні", - підсумував президент.

Нагадаємо, 13 липня під час засідання Коаліції охочих у Парижі було створено антибалістичну коаліцію, одним із засновників якої стала Україна. До неї увійшли десять європейських держав, які спільно розвиватимуть систему протиракетної оборони.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Париж передасть Україні винищувачі Rafale, перші з яких мають надійти у 2028-2029 роках. Також Франція надасть ліцензії на виробництво зенітних ракет Aster-30, крилатих ракет SCALP та авіабомб AASM Hammer, а також поставить додаткові радари й ракети для посилення української ППО.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаМолдоваКоаліція охочих